雲林縣府推動「雙B計畫」尋找住家破爛、食物匱乏的家庭，北港鎮溝皂里長日前通報里內有1名老父照顧2名身障兒，房屋破爛；另一戶祖孫女同住的屋宅也無法遮風避雨，縣長張麗善5日親往探視，決定各委託台灣心義工團、中華義莊慈善會重建。

縣府今年初啟動Better food、Better Housing（雙B計畫）的防飢防寒計畫，委請全縣各鄉鎮市公所村里幹事全面普查，把社區中需要幫助的家戶全部找出來，3月1日起各村里65歲以上名冊及訪查表。

北港蔡家的居住環境惡劣。（周麗蘭攝）

北港鎮溝皂里長蔡榮修通報一名蔡姓老先生的住家頹毀，不堪居住，家中還有2名身障兒子需照顧；另一戶蘇小妹的家則是漏水連連，張麗善相當重視，除立即啟動防飢防寒計畫，讓兩戶得以重建，5日特抽空探視。

張麗善表示，感謝蔡里長的協助，蔡老先生的窘境才被發現，台灣心義工團將協助蔡家重建，義工團也表示將傾全力以最快速度進行，預計5月28日交屋。

縣長張麗善安慰蘇小妹。（周麗蘭攝）

另外，北港鎮公所普查發現蘇小妹與祖父的住家破損、簡陋髒亂，鎮長蕭美文已派員協助整理打掃居住環境，當地社福中心的社工員也請學校老師、里長家訪提供物資包，本案目前已有中華義莊慈善會表達協助重建的意願。

張麗善表示，住屋需要修繕的還有8案，分別位於莿桐、北港、土庫、虎尾、口湖：土庫鎮則有11名獨居長者、3戶弱勢家庭需發送物資和關心。

張麗善說，雲林縣人口老化嚴重，社會福利要加速推動，全縣迄今已開辦160個長青食堂，開辦全台第一個「失能老人親屬照顧津貼」。弱勢家庭部分則開辦兒少教育發展帳戶、弱勢家庭微型保險，減少貧窮世襲的情況。