來自台灣台中從事咖啡行業的郭屹凡，2016年，因為一次大陸之旅，他無意間發現，「福州，無論是人文還是氣候乃至於飲食都與台灣台中相似，而福州城市的文化底蘊深厚，有如三坊七巷的古厝文化以及像是上下杭、煙台山等地，都是讓他選擇在福州發展他的咖啡事業的原因之一。」郭屹凡說。

說起創業的心路歷程，郭屹凡表示，剛開始得到很多貴人的幫助，尤其是在店面的選址上面，當地的很多朋友給予了很多當地的產業情況以及市場發展的分析，讓他在選址上面少走了很多彎路，而創業的主要壓力來自資金，每天睜開眼就必須面對房租、水電以及人事的成本，這些對於選擇創業的他來說，都是不小的壓力。其次就是市場需求，早期來福州做咖啡行業，並不是很興盛，咖啡文化也相對比較沒有那麼熱門，但對郭屹凡來說，從另外一個角度來思考就是所謂的市場契機，有機會讓自己的品牌成為當地咖啡行業的領頭羊來帶領這個城市的咖啡文化前進。

郭屹凡認為創業要以自身的專業鎖定目標，找尋適合發展的城市去做。（圖/旺北林洛安攝）

近些年來，雖然受到疫情影響甚鉅，但是以目前整體福州的咖啡市場來說，相較於初期來創業時已成長了三至四倍有餘，對他來說都是對當地咖啡市場未來發展充滿無限的希望。除了工作，在生活上面，郭屹凡認為最有趣的是，剛來的時候，即便說的是同樣的語言，但因為生長環境的不同以及一些說法不同還是會有很大的差異的，又例如像是在通訊軟體的使用上面，習慣與在台灣時不太一樣，但是隨著這幾年在福州的發展，他深刻體會到，當你真的需要在一個地方發展，是需要時間去沉澱的，最終也會讓檔地的人相信你，認同你。

對於想要來創業的人，郭屹凡則認為在出發前一定要先準備好，鎖定目標，而不是到了地方才去想要做什麼。以自身的專業，找尋適合發展的城市，並思考自身在這個城市發展時能夠達到什麼程度，以他自身為例，咖啡行業除了做餐飲相關的，後續延伸到培訓、咖啡工業供應鏈等，這些都是以他自身的專業向後延伸的，也能夠讓自己在產業的發展更上層樓。