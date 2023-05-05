台中沙鹿區大同街長期遭1家水果攤販占用，4日傍晚遭警方開單舉發並強制清除物品，1位女子還被上銬帶回，影片遭人PO上臉書引發網友兩面評論；清水警分局5日澄清，該水果攤販2個月已被檢舉17次，經多次勸導未果，且攤販許女動手推擠警員涉嫌妨害公務，移請台中地檢署偵辦。

台中市政府警察局清水分局員警4日下午16時41分巡邏發現沙鹿區大同街遭水果攤販許姓男子在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物時，立即上前勸導，但許男並未理會，直到17時20分員警再次前往取締違規設攤，隨即依《道路交通管理處罰條例》依法舉發，並於18時13分許執行道路障礙清除完畢之餘。

正當員警騎乘警用機車離去時，遭該攤位攤商46歲許女徒手推執勤員警之左手手臂，幸未造成員警受傷，但警方現場即以妨害公務現行犯將該許女逮捕上銬，並帶返所偵辦，全案將依妨害公務罪移請台中地檢署偵辦；警方取締過程遭到民眾錄影並將影片PO上臉書粉絲專頁「沙鹿之美」，引發網友正反兩面意見，而針對另一段許女被上銬帶回的影片，也有人質疑警方執法過當。

台中沙鹿1家水果攤販長期遭占用街道，4日遭警方強制清除物品引發網友正反意見，清水警分局5日澄清，該攤販多次勸導未果才強制執行。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

清水警分局指出，該許姓水果攤販長期占用道路擺設水果攤妨礙交通，清水警分局自3月至今接獲110報案紀錄，共計17次，期間經警方多次勸導、並舉發共4件未果，許男依舊堆置妨礙交通之物，4日才上前強制執法，至於物品部分，根據《道路交通管理處罰條例》，經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。