經典鉅作《小美人魚》嶄新真人版電影，25日暑期第一檔搶先美國全台大銀幕登場！「Part of Your World」搶先看片段今日公開，除了栩栩如生的海底特效畫面，女主角海莉貝利更一展驚豔歌喉，獲得原唱大讚美妙無比，對她意義非凡！「烏蘇拉」瑪莉莎麥卡錫回憶初次聽見便立即哽咽，同為美聲歌手的姊姊高呼深感驕傲，眾星也紛紛齊讚：「太扯了吧！」「令人屏息靜氣！」「全身起雞皮疙瘩！」「實在迫不及待！」

《小美人魚》睽違34年以全新真人版重現早已令人引頸期盼，片中首首動聽的名曲會如何被重新演繹，更是眾所關注的焦點！本身即為廣受肯定與愛戴歌手的海莉貝利，駕馭經典名曲的能力無庸置疑，但由她演唱的新版〈Part of Your World〉全曲上週公開後，動聽至極更是超乎眾人預期，立即引起各方頌揚與廣泛討論，包括知名眾星們的齊力盛讚，當紅歌手詩莎SZA大表驚訝：「太扯了吧！」還加上五個超火符號，《不！》知名女星琪琪帕瑪大呼：「令人屏息靜氣！」唱將天后JoJo和以演出迪士尼影集出道的新星歌手朵芙卡麥隆也不約而同地說出所有人的感受：「全身起雞皮疙瘩！」熱門影集《醜聞》女星凱莉華盛頓則哀嚎：「實在迫不及待！」

不過對於海莉貝利意義最為重大的讚許，莫過於身為團體搭檔的歌手姊姊克蘿伊，和飾演海洋女巫烏蘇拉的同片演員瑪莉莎麥卡錫的真摯反應，以及為《小美人魚》經典動畫原版獻唱配音的第一代愛麗兒裘蒂班森的高度肯定。克蘿伊對妹妹直呼：「太瘋狂了！我愛你並以你為榮！」瑪莉莎麥卡錫則在訪問中憶及初次聽見海莉演唱此曲時便立即哽咽，大讚海莉與眾不同的天籟美聲動人無比，令他們在場所有七個人都當場飆淚！裘蒂班森直稱：「太美妙了，超愛你的！」並分享海莉演唱的全新版本歌曲，還不忘加上愛心，令海莉銘感五內地回應：「你的認可對我至關重要，我愛你裘蒂班森！」

海莉貝里提及飾演愛麗兒時，也喜不自勝地說：「愛麗兒熱情洋溢且聰明伶俐，更身懷超齡的睿智，深知自己的心之所向，而且從不屈服退縮，我深感自己與她的人生互相對應，我們分享同樣的心路歷程，她啟發我更加勇於發聲！」飾演愛麗兒父親川頓國王的金獎影帝哈維爾巴登，則對海莉的演出也讚譽有加：「海莉擁有魅力，全身散發光芒，充滿人性光輝，她就是愛麗兒！她實在是才華洋溢，毫無保留地全情投入，深深啟發了我！」

為海底王國螃蟹大臣賽巴斯丁配音獻唱的演技派唱將戴維德迪格斯也說：「海莉造就了本片，她不只全神貫注，演技也很精湛，更有一副令人稱羨的嗓音！」為聒噪卻熱心的海鷗史卡托配音的笑匠女星奧卡菲娜也附議大讚：「無論是戲裡或戲外，她都是一位不折不扣的迪士尼公主！」瑪莉莎麥卡錫更補充：「海莉真的駕馭此角，並且為許多孩童打開一扇看見自己的窗戶，將對全世界造成長遠影響！」《小美人魚》將於5月25日（四）暑期第一檔搶先美國全台大銀幕登場！