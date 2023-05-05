五月天月底將重返北京鳥巢開唱。（相信音樂提供／資料照）

天團「五月天」日前傳出他們將重返北京鳥巢舉辦6場演唱會，且時間訂在5月底、6月初，讓大陸網友嗨翻天，甚至傳出北京各大飯店掀起訂購潮；今（5日）阿信在社群發文證實好消息，將於本月底重返鳥巢開唱，5月26、27、28日舉辦「好好好想見到你」世界巡迴演唱會，加上5月31日、6月1、3日舉辦的「諾亞方舟復刻限定版」巡迴演唱會，共6天場次令歌迷嗨翻。

阿信稍早發文，感性表示：「我們即將重回的，不只是北京．而是那些我們睽違了4年以上的、承載著我們回憶的城市，那個你生活、你呼吸、你存在的城市，我無數次幻想著，當我重新回那久違的城市，再度出現在你的面前，那畫面中的你我會是什麼樣的心情與感受？有些事如果沒有真正去抵達、去發生、去實現，是無論如何也沒有辦法完全感受的，幸好，這一切都即將成真。」

五月天今年在農曆春節祝賀短片裡分享新年計畫，其中提到會帶著巡演前往更多城市開唱，當時阿信就透露「還有很多好久沒去的城市，例如北京、上海、西安、成都、香港」，如今五月天將一一兌現承諾，也是他們時隔4年再度登上鳥巢演出。