山東青島市，別稱島城、膠澳，是大陸沿海重要中心城市和濱海度假旅遊城市、國際性港口城市。地處華東地區，是山東省經濟中心，優越的地理環境及城市深厚歷史文化吸引著來自臺灣臺北的黃皓選擇到青島開啟他的人生新視野。

黃皓表示從小就非常喜歡靠海的城市，2020年第一次與同學到青島旅遊，不論是在風景、人文、美食上，都深深吸引著自己，感覺非常適合自己未來的生活及事業的發展，而兩地具體的生活差異上，黃皓則表示相較於臺灣來說，青島不論是生活上面的物價及生活成本上相對都比較便宜，當地人也都相當的熱情，這是主要吸引他想要到青島工作生活的主要原因。

「剛來青島的時候，還是人生地不熟的，基本上靠的也都是當地的臺灣朋友及同事，他們給了我很多的幫助，譬如像是生活上面，去那裡採買，或是在當地生活需要辦理什麼樣的證件及手續，諸如此類的事項，在工作上面，則是有很多的前輩跟同事，非常細心的告訴我在工作上面應該要注意的事項，因為我從事的是教育工作，像是如何與學生相處，以及校務事務上面該如何處理，這些都幫助了我很多，也讓我更快的融入了這個環境。」黃皓說。

黃皓建議到大陸發展，要試著善用自己的專長，不要害怕，敢於拚搏，在這邊找尋自己的一片天。（圖/旺北林洛安攝）

黃皓也覺得兩邊的生活節奏有很大的不同，包括方式及習慣有很多不同，在臺北的工作及生活節奏比較快，在青島則是不同，城市的整體節奏比較慢，搭配著自然的風光及人文風情，都滿適合青年人在這邊工作發展的；其次就是在用字遣詞上面還是有很多的不同，譬如像是一些生活上面的詞彙，兩邊的語言相通，但是還是略有所不同，這些都是需要去適應的。但是因為語言相通，伴隨著在這邊待得越久，這些問題也都很容易適應跟解決的。

對於有想要到大陸發展的人，黃皓建議首先要抓住機會及機遇，以現在到大陸發展是個很好的機會，試著善用自己的專長，在這邊找尋自己的一片天，不要害怕，敢於拚搏。第二點，則是要多交朋友，廣結善緣，在彼次遇到問題的時候，給予相互的支持與幫助。第三點就是不要擔心、不要害怕，萬事起頭難，踏出第一步總是比較困難的，這些都是需要勇氣的，很多事情本身就會有一定的難度，但是只要踏出那一步，對自己來說就是經驗的累積，也是對自己付出的一種肯定。