台中式右轉？一輛轎車日前被目擊在台灣大道四段與安和路口行駛在「人行道」上右轉，網友笑說「看來是個機車騎習慣了，換上四顆輪子改不掉」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

台中式右轉？一輛轎車日前被目擊在台灣大道四段與安和路口時，竟行駛在「人行道」上右轉，網友笑說「看來是個機車騎習慣了，換上四顆輪子改不掉」、「他平常騎車一定也這樣，人行道來去自如」，也有人認為是台中日常。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享影片，一名駕駛在某處路口目睹右方「人行道上」竟有一輛藍色轎車行駛在上頭，藍車之後直接右轉，影片標題指出「汽車開上人行道右轉也太誇張」，吸引上千人觀看，不少人說許多機車都會這樣，但轎車如此「任性」確實少見。

台中式右轉？一輛轎車日前被目擊在台灣大道四段與安和路口行駛在「人行道」上右轉，網友笑說「看來是個機車騎習慣了，換上四顆輪子改不掉」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

其他網友留言「他平常騎車一定也這樣，人行道來去自如」、「說四輪大爺任性不過如此，若換成是騎機車，也是直接騎在人行道上」、「只要他心裡沒有人行道，就到處都是車道」、「看來是個機車騎習慣了換上四顆輪子改不掉的駕駛」、「很明顯2輪違規慣了改4輪違規也很習慣」。

據了解事發在2日，地點在西屯區台灣大道四段與安和路口，一輛藍色自小客車大剌剌從人行道上直接闖紅燈右轉，畫面中人行道上還有輛貨車違停裝卸瓦斯桶，根本沒有人在管行人的路權，網友怒批「這就是行人地獄」、「台中式右轉」、「台灣行人地獄前三名，高雄台南台中」、「台中日常」。