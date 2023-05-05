中鋼首季營業收入913.45億元，年減20.71%、季減4.22%；營業毛利33.88億元，年減79.80%、季比轉正，毛利率達3.71%；營業損失0.26億元、本期淨損0.93億元，均較去年第四季損失收斂。單季歸屬於母公司業主淨損7.24億元，基本每股虧損0.05元，連2季虧，但較去年第四季的每股虧損0.33元縮小。

中鋼尚未公布4月營收數據，日前中鋼統計，中鋼與中龍4月鋼品出貨(含鋼胚半成品)共99.7萬噸，接近百萬噸水準，較規畫目標高出1.8萬公噸。中鋼4月出貨68.6萬公噸，雖月減5300公噸，但仍創今年單月次高出貨量。

大陸製造業再陷萎縮，鐵礦砂期貨價跌破100美元，鋼價持續疲弱，令下游廠商拉貨態度轉趨保守，恐讓第二季傳統旺季，出貨大幅成長力道有阻。

不過市場另一派聲音則認為，全球經濟在疫後展現復甦態勢逐漸明顯，雖受到景氣復甦較緩影響，但大陸出台多項基建政策，加上看好五一長假後的消費力復甦力道，後續可望拉抬地產銷售。業內人士看好，鋼市在短期震盪後仍有望趨於穩定，拉抬中鋼等鋼鐵財報數字。