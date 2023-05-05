槍聲和爆炸聲連續第20天震撼蘇丹首都喀土穆之際，美國總統拜登今天威脅要對蘇丹的衝突實施新的制裁，他說戰鬥「必須結束」。

法新社報導，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）的部隊，以及他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）所率領的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）之間的戰鬥從4月15日爆發以來，已造成數百人喪生。

隨著最近的停火協議已在午夜到期，政府軍說，將遵守新的7天休戰協議，但其敵手「快速支援部隊」未回應。

美國總統拜登在聲明中說，他今天簽署一項行政命令，要擴大對那些「威脅蘇丹和平、安全與穩定」和「破壞蘇丹民主轉型」的人實施制裁。聲明中並未指明這些潛在制裁目標是哪些人。

拜登說：「在蘇丹發生的暴力事件是一場悲劇，這背叛了蘇丹人民對文人政府和向民主轉型的明確要求。戰鬥必須結束。」

在最新所謂的停火生效後幾個小時內，喀土穆的目擊者通報，黎明時街道上發生爆炸和交火，這座擁有500萬人口的城市白天同樣爆發衝突。

蘇丹外交部後來指控「快速支援部隊」襲擊印度大使館和其他已撤離的外交使團駐所。

根據非政府組織「武裝衝突地點和事件資料組」的統計，到目前為止，這場戰鬥已在蘇丹各地造成約700人死亡，其中大多數在喀土穆和西部達佛（Darfur）地區。