美麗島電子報昨(4日)公布2024總統大選最新民調，民進黨提名的副總統賴清德以35.4%穩居第一，新北市長侯友宜拿下26%、民眾黨主席柯文哲22%，分別位居第二、三名，賴清德也是自今年2月以來在民調上第 6 次拿下第一。台北市議員徐巧芯今表示，把時間拉回到去年 12 月地方大選選情最熱的時候，侯友宜的民調高達 39.9%、超過賴清德的 34.1%，只要之後總統大選的選舉氣氛炒熱，雙方團結都會越強、支持度都會衝高，但由於民進黨的執政表現不好，國民黨的候選人還是有機會勝選。

徐巧芯今在《大新聞大爆卦》節目中表示，不能把民調當成算命，認為現在賴清德 35.4%、侯友宜 26%，最後總統大選的結果就會是這樣，把時間拉回到去年 12 月，侯友宜當時是 39.9%，遠超過賴清德 34.1%，當時民眾黨柯文哲也來到最低點 12.7%。

徐巧芯指出，去年 12 月在地方大選，選舉的時候選民感覺到有氣勢存在，表態的人就會變多。她也認為，藍、綠營各自團結在一起，雙方都把票催出來時，藍營目前最好能拿到 39.9% 的支持度，若國民黨接下來能夠團結一心，是很有可能會再次衝到這個高點。

對於綠營在去年選舉前後(10月至12月)，支持度一度落到 34%至37%，徐巧芯認為，即使柯文哲有參戰，但越到選舉後期、雙方廝殺越激烈的時候，藍綠整體的團結都會越強，但總體而言，由於民進黨的執政的表現不好，所以不管藍營推出哪個候選人，即使是在三角督的情況下，都還有機會擊敗賴清德，但黨內團結還是最重要的事情。

徐巧芯昨日在與朱學恒直播時也談到，侯友宜民調最高、唯一勝過賴清德的時候，就是在選舉，目前侯友宜是沒辦法靠一個人獲勝，整個選舉氣氛打上來，有越多造勢活動跟議題攻防，民調才能拉的越近，所以侯友宜不該害怕攻防，要多在議題上表態，不用擔心會被攻擊，「在議題上表態一定會被攻擊，但不能因為怕被攻擊就不表態」。