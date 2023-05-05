竹南鎮公所第6屆竹南歌喉戰即日起接受報名。（謝明俊攝）

竹南鎮公所辦理「竹南校園歌喉戰」今年邁入第6屆，今年賽事區分為高中職、國中及國小組，報名至5月12日下午5點前截止，比賽時間則訂於5月24日上午8時，在竹南鎮公所三樓演藝廳辦理初賽，7月16日下午13時辦理決賽，優勝前3名除豐厚獎金外，更有機會獲邀參加竹南鎮大型活動出。

竹南鎮有鑒於台灣「超級星光大道」、「超級偶像」，到對岸「中國好聲音」、「蒙面歌手」、「我是歌手」等流行歌曲演唱，颳起一陣旋風，校園也很多學子對歌唱表演有濃厚的興趣，卻苦無比賽舞台，竹南鎮公所自2018年起，辦理校園流行歌曲演唱比賽，提供竹南鎮公私立國中小學生報名，高中職組開放全縣高中職學生報名參賽，獲相當熱烈迴響，讓竹南鎮學子的各項才藝，有展演機會。

前5屆的竹南校園歌喉戰舉辦下來，竹南的孩子在舞台上展現才華，逐漸發光發亮，去年更有優勝者，被經紀公司看中簽進女團培育中，並登上東森聲林之王、民視台灣那麼旺節目比賽，獲得很亮麗的成績，更不乏大學選讀表演科系或在歌唱行業中耕耘，努力朝向演藝生涯邁進，竹南擁有自己的在地明星指日可待。

過去三年因受新冠疫情影響，學校師生基於防疫考量，對報名參賽卻步，雖然主辦單位規劃了縝密的防疫措施，保障參賽者及現場觀眾的健康安全，報名參賽人數還是較前3年，參賽近200人次減少很多，今年隨著疫情減緩，防疫措施解封，今年竹南校園歌喉戰的報名詢問度大大增加，報名也非常踴躍，今年競爭之激烈，可想而知。

竹南鎮公所表示，今年比賽，將邀請超級偶像優勝歌手、樂團專業老師擔任評審，初賽會選出國小組20位、國中組10位、高中職組10位入圍，並於7月16日決賽中角逐優勝。

竹南鎮長方進興表示，決賽優勝歌手，鎮公所會在未來大型活動中，邀請演唱，讓大家透過活動，在舞台上看到竹南的明日之星，打造竹南的周杰倫、張惠妹。