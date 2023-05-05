曾為國際街舞大賽(Battle of the Year)popping項台灣區亞軍、步調街舞主理人翁英哲帶著舞蹈事業夢想前往廈門作為他追逐人生夢想的起點。翁英哲表示，當初一開始選擇廈門發展他的舞蹈事業，除了有朋友的介紹帶路外，更重要的是他認為，廈門不論是在氣候上還是地方的風土民情都與台灣很相似，人與人之間的交流也是感覺到非常的親切，再加上自己多次往返的考察之後，也認為當地的市場是非常符合自己所想的，最終選擇在廈門開啟他的舞蹈事業夢想的起點。

而在大陸創業與台灣最不同的地方，翁英哲則表示，初期主要是交通的方式不一樣，初來乍到的他只能依靠大眾運輸交通工具為主，但是隨著廈門城市的發展，地鐵的開通，也透過自身的努力在廈門購買了車子，交通出行的問題也得以解決。另外就是人與人溝通以及處理事情的方式，也都會有所不同，尤其以完成一項事情來說，可能就會有處理事情的順序及邏輯上面的不同，但是對他來也是一種學習，從中找尋需要磨合的點，對他本身來說，也是一種成長。

關於創業，翁英哲認為一定要找到自己能夠喜歡也能適應的城市發展至關重要。（圖/旺北林洛安攝）

創業本就辛苦，但是得益於自己在這個行業的經驗與資歷，並與當地的行業及相關的舞者做了很多的交流，快速的了解了當地的市場及發展脈絡，也讓自己在創業初期，少走了很多的彎路，並能夠得到不少人的認可。這些年來遇到最大的難關還是疫情，對他來說，這是整個大環境上遇到的難關，也得益於自己有好的團隊與好的夥伴，能夠在艱難時間大家共體時艱，繼續在這條路上堅持下去，在這疫情後的也迎來了新的發展機會。

談到未來發展，翁英哲覺得，現在舞蹈教學這個行業，已經與早期情況不同，很多發展的條件跟內容都好很多了，但是自己仍希望能夠透過舞蹈的教學，讓更多人喜歡舞蹈，愛上舞蹈，與他們一起跳舞。

而創業這件事，翁英哲覺得，一定要先做好功課，其中包括了你的飲食、生活起居及交通出行等等，這些都是需要先去了解的，考察你所需要的市場及內容，最終找到自己能夠喜歡也能適應的城市去發展，就一定會有夢想成真的可能。