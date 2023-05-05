俄羅斯官媒說，將提供稀有同位素鈾-235給中國，好讓中國福建省的兩座快速反應爐使用。
據《南華早報》（South China Morning Post）5日引述《俄羅斯衛星》網（Sputnik News）報導，未來3年間，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下的俄羅斯核燃料產供集團（TVEL）將獲准出口燃料給中國。
相關燃料將送到福建省霞浦的 CFR-600 核電站，當地有兩座快中子反應爐，輸出功率都達600百萬瓦，其中第一座今年稍晚可望連上電網。
俄羅斯官媒說，將提供稀有同位素鈾-235給中國，好讓中國福建省的兩座快速反應爐使用。
據《南華早報》（South China Morning Post）5日引述《俄羅斯衛星》網（Sputnik News）報導，未來3年間，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下的俄羅斯核燃料產供集團（TVEL）將獲准出口燃料給中國。
相關燃料將送到福建省霞浦的 CFR-600 核電站，當地有兩座快中子反應爐，輸出功率都達600百萬瓦，其中第一座今年稍晚可望連上電網。
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