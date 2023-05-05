高雄市農業局為推廣食農教育，攜手學校與農民種子老師，結合在地物產融入學校課程，深耕五年有成，更接軌永續發展目標與淨零排放議題，展現既在地又國際的樣貌。時逢《食農教育法》施行屆滿週年之際，農業局於5月5-14日在高雄市立圖書館總館舉辦為期10天的高雄市食農教育成果展，以「食農教育實踐指南」為核心，展出本年度12所學校及農民老師的食農教學成果及特色教具。
5日開幕記者會上，仁武國小附設幼兒園的師生以默劇形式演出進口水果從產地採收、長途運輸來到臺灣的過程中，不斷累加產生的碳足跡，透過幼童們可愛的演出，傳遞引人深思的農食產業鏈與環境課題，突顯食農教育從真實的食農議題出發，重視行動的特性。
高雄幅員廣闊，除了豐富的農業產區外，市區學童透過校園的一畝田或植栽盆，體驗彎腰種植、親土的感受，結合生活美學與飲食教育，讓學生對食農更有感。陽明國小的展攤上呈現學生照顧草莓的過程，與認識碳足跡與水足跡的學習紀錄；進行草莓防護包裝盒的創意發想，更帶來動手調製草莓飲品的創意發想成果。
校園食農教育推展之外，農業局同步培訓高雄型農與青農成為農民種子老師，入校與教師協同教學，將豐富的農務經驗轉換為學習素材，擴展學童對現代農業的認識。連續兩年入校教學的善耕農產品生產合作社，林品雯、吳思瑩、黃瀞頤三位農民老師與信義國小合作，將田區的秧苗以水桶稻的方式移植到學校，讓孩子們可以時時觀察秧苗的成長。臺灣是世界可可種植帶的最北端，為了讓學童認識臺灣的種植環境與特色，喜悅可可咖啡園張凱晃、陳美芳與新光國小合作，帶領學童品嚐、種植與DIY可可冰淇淋，也認識可可涉及的公平貿易議題，讓巧克力不僅是甜蜜的代名詞，也有負責任消費與生產的意識。
高市府農業局戮力推廣食農教育，五年有成，高雄市政府農業局長張清榮觀展後表示，「高雄食農有本事」食農教育成果展不只是展現高市府推動食農教育的成果，更傳遞高雄食農教育的推動是以在地農產為本、重視行動導向，強調在生活中落實全民食農教育的目標；展望下一個五年，市府透過推動制度的建立，讓食農教育得以深入家庭與各公私部門，帶動市民關注飲食與健康、支持農業與農漁村永續發展，落實《食農教育法》精神。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。