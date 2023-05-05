高雄市農業局為推廣食農教育，攜手學校與農民種子老師，結合在地物產融入學校課程，深耕五年有成，更接軌永續發展目標與淨零排放議題，展現既在地又國際的樣貌。時逢《食農教育法》施行屆滿週年之際，農業局於5月5-14日在高雄市立圖書館總館舉辦為期10天的高雄市食農教育成果展，以「食農教育實踐指南」為核心，展出本年度12所學校及農民老師的食農教學成果及特色教具。

農業局於5月5日到14日在高雄市立圖書館總館舉辦為期10天的高雄市食農教育成果展。(高雄市農業局提供)

5日開幕記者會上，仁武國小附設幼兒園的師生以默劇形式演出進口水果從產地採收、長途運輸來到臺灣的過程中，不斷累加產生的碳足跡，透過幼童們可愛的演出，傳遞引人深思的農食產業鏈與環境課題，突顯食農教育從真實的食農議題出發，重視行動的特性。

仁武國小附設幼兒園的師生以默劇形式演出引人深思的農食產業鏈與環境課題。(高雄市農業局提供)

高雄幅員廣闊，除了豐富的農業產區外，市區學童透過校園的一畝田或植栽盆，體驗彎腰種植、親土的感受，結合生活美學與飲食教育，讓學生對食農更有感。陽明國小的展攤上呈現學生照顧草莓的過程，與認識碳足跡與水足跡的學習紀錄；進行草莓防護包裝盒的創意發想，更帶來動手調製草莓飲品的創意發想成果。

食農教育成果展，以「食農教育實踐指南」為核心，展出本年度12所學校及農民老師的食農教學成果及特色教具。(高雄市農業局提供)

校園食農教育推展之外，農業局同步培訓高雄型農與青農成為農民種子老師，入校與教師協同教學，將豐富的農務經驗轉換為學習素材，擴展學童對現代農業的認識。連續兩年入校教學的善耕農產品生產合作社，林品雯、吳思瑩、黃瀞頤三位農民老師與信義國小合作，將田區的秧苗以水桶稻的方式移植到學校，讓孩子們可以時時觀察秧苗的成長。臺灣是世界可可種植帶的最北端，為了讓學童認識臺灣的種植環境與特色，喜悅可可咖啡園張凱晃、陳美芳與新光國小合作，帶領學童品嚐、種植與DIY可可冰淇淋，也認識可可涉及的公平貿易議題，讓巧克力不僅是甜蜜的代名詞，也有負責任消費與生產的意識。

食農教育以農為本，從產地到餐桌，是搭建城鄉互惠共好的橋樑。(高雄市農業局提供)

高市府農業局戮力推廣食農教育，五年有成，高雄市政府農業局長張清榮觀展後表示，「高雄食農有本事」食農教育成果展不只是展現高市府推動食農教育的成果，更傳遞高雄食農教育的推動是以在地農產為本、重視行動導向，強調在生活中落實全民食農教育的目標；展望下一個五年，市府透過推動制度的建立，讓食農教育得以深入家庭與各公私部門，帶動市民關注飲食與健康、支持農業與農漁村永續發展，落實《食農教育法》精神。