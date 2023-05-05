永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩母親節前夕送愛，溫暖唐寶寶的心，在天生我才明倫工坊陪唐寶寶一起製作玫瑰手工皂，體驗唐寶寶如何拆解與學習17道製程，過程中也認真接受「小老師們」的指導，直呼簡單的動作原來要經歷許多次的失敗與重複練習，小小的成功已經是往前邁一大步了。

明倫工坊是由台北市政府社會局委託唐氏症基金會經營管理的身心障礙者社區式日間作業設施，由於服務品質高、老師用心教導，青年都有很好的學習成果；也因為期待服務對象與社會有更多的連結與互動，明倫工坊採取開放的態度，常常接待外賓參訪、辦理對外活動，讓青年有不同的社交體驗。

唐氏症基金會董事長林正俠說，身心障礙孩子的學習速度比一般人慢很多，但在25年的服務經驗中，感受到孩子格外用心、特別努力，只要給他們機會，都可以做得很好。

唐氏症基金會為了讓唐寶寶及身心障礙青年有自立的可能，也讓公益不淪為同情牌，堅持庇護商品的品質，並作為品牌永續經營。唐氏症基金會設立以烘焙手工餅乾為主的「愛不囉嗦」以及生產手工皂為主的「愛皂事」兩個品牌。