竹北市豐采520建案疑造成莊敬六街路面塌陷，甚至吞掉一輛特斯拉，在縣府要求下，建商5日委請專業廠商以透地雷達探測地底10米的地質結構，十興里長毛振福發現原本平層的路面出現下陷情形，指旁邊社區民眾都很擔心，質疑探測10米有用嗎？

智航科技人員組裝好透地雷達，在坍塌坑洞已封閉的莊敬六街，以推車方式檢測地底10米的地質結構，確定間隔路幅2公尺，檢測及分析5條地質結構，後續將在勝利一路、勝利二路及莊敬北路做檢測，以釐清周邊道路和鄰近社區的土質穩定程度，確認是否有土質流失，以免再次發生道路塌陷。

竹北十興里長毛振福指出，事件發生後，原本平坦的路面，已出現下陷5公分的情形。（羅浚濱攝）

毛振福說，豐采520天坑事件發生後，原本平坦的路面，已出現下陷5公分的情形，旁邊「大有可為」社區社戶是百分之二百擔心，聽說有居民已出現憂鬱傾向，大家都很緊張，沒有人不擔心！

毛振福擔心，用透地雷達檢測地底有無土石流失情形是很好，但建商開挖地下6層，深度至少20米，只檢測地底10米有用嗎？10米以下到25米是不是只能自求多福？對於透地雷達檢測結果堪憂。

工務處建管科說，專業廠商使用透地雷檢測地底10米，將分析5條地質結構，其中1條是社區前方人行道與水溝間的地質，檢測深度應該是夠，分析的資料比較精確，若檢測深達20米，資料有時反而會不太精確。

技術人員說，莊敬六街的地質檢測報告，預計要在2週完成，之後每週檢測1次，預計做2個月。工務處表示，檢測的數據資料將由廠商讀取並分析，縣府也會要求提供，以了解目前道路下方地質狀況，及檢測的深度是否符合需求。

莊敬六街道路塌陷事件，縣府除已依違反《建築法》勒令停工，併處建案起造人、承造人及監造人等各新台幣3萬元罰鍰，並將蒐集相關違失事證，移送新竹縣營造業審議委員會及建築師懲戒委員會審議。