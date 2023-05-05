上銀4月合併營收21.51億元、月減5.70％、年減21.58％；前4月合併營收78.85億元，年減23.52％。上銀表示，4月實際工作天數僅17天，比3月還少，是4月營收衰退的主因。
上銀表示，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件整體接單平穩，平均訂單能見度維持3.5～4個月。
全球第二大傳動系統元件製造廠上銀科技部分生產線及製程4月恢復加班趕工，今（5）日公布，工作天數減少，致使4月合併營收呈現月減、年減，前4月合併營收創同期第四高。上銀訂10日召開線上法說會，說明第一季財報成果及未來營運展望。
上銀4月合併營收21.51億元、月減5.70％、年減21.58％；前4月合併營收78.85億元，年減23.52％。上銀表示，4月實際工作天數僅17天，比3月還少，是4月營收衰退的主因。
上銀表示，上銀目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件整體接單平穩，平均訂單能見度維持3.5～4個月。
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