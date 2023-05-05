材料-KY表示，由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束新產能於4月擴增完成挹注，暨產品組合等因素，烘托營運持穩攀高。在訂單能見度穩健、6月還有醋片新產加盟，營運審慎樂觀。

由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，材料-KY除看好絲束可望持續受惠，亦瞄準大陸醋片內需市場活絡開展商機。

為此，材料-KY持續啟動擴產計畫。絲束廠年設計總產能已分別於今年3月及4月如期完成8,000噸及9,000噸擴增，擴增後年設計總產能為37,000噸；另預計2023年6月完成3,000噸醋片產能擴增。

材料-KY強調，除持續優化生產效率與擴大產能外，把握循環經濟的發展機會，加碼增加投資研發綠色環保材料。另，看好大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。