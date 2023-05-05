日盛MIT主流基金研究團隊表示，美國本周科技大廠陸續公布財報及展望，可持續關注下游消費性產品的庫存調整，是否能如目前市場預期的於第二季底完成。在美國重點公司財報陸續公布，加上本月FOMC會議結束，市場觀望氛圍逐漸緩解後，台股應有機會出現較明確的方向，下半年在預期景氣逐漸恢復之下，股市中長期表現仍應樂觀以待。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，基於利率環境已趨於樂觀，操作策略上將聚焦企業基本面，而台股電子業庫存仍以半導體上游較為嚴峻，下游逐漸去化且健全，但需求將因高通膨而稍嫌不如預期，即便最壞情況已過，但復甦會非常緩慢。預期台股2023上半年遭遇企業獲利下修雜音、基本面承壓，但下半年至2024全年將顯著好轉，因此加權指數可望呈現緩步向上攻堅。產業觀察重心將放在AI Server供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等優勢焦點族群。