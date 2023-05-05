日前馬國賢才宣布與小16歲的圈外愛妻登記結婚，近日又發文透露老婆懷孕，讓許多人紛紛獻上祝福，而先前坦承與小22歲空姐女友感情穩定的趙正平，日前上節目被問到再婚進度，他則以5字回應會堅守宗教規定，不會跟馬國賢一樣奉子成婚。

據《三立新聞網》報導，趙正平日前被問及馬國賢結婚又生子，他則表示：「馬國賢是老來得子，看來要辛苦到75歲，等孩子長大才能退休。」至於他個人有沒有想再婚的念頭，他表示有想過，「不過要尊重女生，女生要有安全感，她不在意你有沒有錢，有錢男人也還是跑啊」。

接著趙正平被問道「會不會想生小孩」，他則表示一切都看上帝決定，隨命運安排，不過他本身信奉基督教，有婚前不能性行為的規定，因此被問到是否有遵守規定，他激動地大喊：「有啊！絕對有！」

此外，趙正平先前出席自創品牌活動透露，當與女友意見不合時，都是自己先低頭認錯，「女生要人家疼跟哄啊！如果我知道自己不對時，就多講句對不起就好，不要跟她計較太多，我都把對方當小朋友看待」。