學校營養午餐的食材安全與否，是家長最關心的議題。近期基隆市營養午餐食材供應廠商屢次發生問題，市府發言人余治明、教育處長劉美蘭5日召開記者會說明，對於同一家供應商連續三起的爭端事件之懲處調查，並認為目前計點懲處的方式約束力不足，將提出相關自治條例，嚴格把關食材品質，維護食品安全與學童健康。

逾期已封存之雞肉。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

余治明指出，今年2月14日「龍昇蔬果行」被市府發現疑似有發生番茄食材「標籤不實」，廠商卻稱是「標籤誤植」。此外，4月25日學校營養師驗收時，竟發現「雞肉過期」，第一時間退貨處理，要求更換新鮮食材外，並通報市府啟動食安機制，由教育處、衛生局及動保所進行溯源稽查，追查過期肉品來源與流向，所幸確認過期肉品並未進入校園讓學生食用。

麵包內有蟲。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

但市府在4日下午再度接獲教育處通報，基隆某高中營養午餐的點心麵包，有學生向導師反映，出現不明毛蟲爬行，畫面令人作噁，市府再度啟動食安機制，追溯源頭，食品工廠在新北市，移請新北市衛生局共同釐清食品工廠應有衛生規範，該產品直至衛生單位複查合格前，不得供應學校。

余治明質疑，爆出問題的業者是一間資本額25萬的公司，為何能標下破億元的營養午餐標案？還在短短數月內，連續發生三起爭議。依照契約內容，該廠商跟前市府簽約，自去年8月30日供貨到今年6月30，這幾起連續事件，也凸顯目前的累計記點懲處，相對缺乏嚴格的約束能力，為此市府將針對營養午餐制定嚴格的自治條例，杜絕可能產生問題的食材廠商進入校園。

教育處長劉美蘭強調，將會擬定相關自治條例，嚴格把關學童的食安，杜絕不良廠商。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處長劉美蘭提到，每年度皆針對學校午餐辦理聯合稽查，產發處也辦理學校午餐食材蔬果農藥殘留抽查專案，檢測學校食材有無農藥超標問題，再追溯源頭查核供應情形，如有疑似涉及溯源標章不實，通報農委會啟動後續補助經費扣除事宜。

劉美蘭表示，第112學年度將修訂學校午餐採購契約罰則，若查出供應商故意假冒或造假標章情形，則加重開罰至解除契約辦理，同時也將配合有關單位，於近期研擬自治條例事項，將問題廠商隔絕於校園之外。

基隆市政府發言人余治明（右）與教育處長劉美蘭（左）共同召開營養午餐爭議問題說明會。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

衛生局食品藥物管理科長王翠雯則補充，雞肉過期部分會依食安法第15條裁處合約供應商六萬元以上的罰鍰，並對肉品供應商同樣裁處罰鍰六萬元。至於點心麵包出現蟲體，涉及恐有危害人體健康之虞，視新北市衛生局對產品處置之後，對供應商進行後續裁處。