現代人重視養生，坊間保養品琳瑯滿目，許多人更推薦吃蔓越莓可預防私密處感染，對此，營養師陳怡錞打破迷思，坦言女性私密處感染包含了泌尿道及陰道，而蔓越莓僅有助於預防泌尿道感染，對陰道無效。

陳怡錞在臉書粉專發文指出，女性私密處感染包含了泌尿道感染和陰道感染 ，必須先了解感染的原因，以及細菌是從哪裡來的，才會知道吃蔓越莓到底有沒有效。陳怡錞進一步說明，泌尿道感染常見的是大腸桿菌，而蔓越莓含有特殊的A型前花青素PACs，可以降低尿液的PH值、預防大腸桿菌鞭毛附著於泌尿道黏膜，所以有助於改善泌尿道感染。

不過陳怡錞提醒，部分市售的蔓越莓汁，果汁含有率是10％，剩下90％是糖跟水，不僅有效成分低，且含大量精製糖，喝了反而可能讓發炎更嚴重。因此建議要挑選無添加糖的蔓越莓原汁每天40～80c.c.，或無添加糖的冷凍蔓越莓，也可選擇萃取的蔓越莓保健食品。另外，蔓越莓並不是等到泌尿道發炎了才吃，因為等到發炎時細菌已經很多，單靠吃蔓越莓的效果非常有限，還是需要配合醫生的抗生素治療，治療完後再透過蔓越莓來做平時的預防保健。

至於陰道感染則大約50％是細菌性（加德納菌），另外還有25％是黴菌性（白色念珠菌）和25％滴蟲。陳怡錞解釋，女性陰道上皮細胞中含有肝糖，乳酸桿菌利用肝糖產生乳酸，可以維持陰道酸性藉以抑制致病菌生長，且乳酸桿菌還能產生過氧化氫，有助於抑制厭氧菌和其他致病菌生長。而當乳酸桿菌數量減少，產生的過氧化氫不足，此時加德納菌（厭氧菌）就會開始生長，並且產生大量的胺 (魚腥味的來源)，胺又使陰道PH值上升，厭氧菌長得更多，不斷惡性循環。

陳怡錞表示，若想終止細菌性陰道感染，要從源頭腸道菌相失衡去處理，改變飲食習慣與生活作息，加上補充乳酸桿菌會有幫助；另外有些酵母益生菌可以改善白色念珠菌造成的陰道感染。