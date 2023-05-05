擔任作業員工作的45歲許小姐，休息時習慣滑手機當作消遣，從農曆年後，她發現右手肘外側有按壓疼痛，並伴隨肌肉痠痛無力的狀況，經就醫接受復健、針灸及止痛藥物治療，但過一段時間又再次復發。經友人介紹到福苗診所就醫，透過臨床與超音波檢查顯示為肘外上髁肌腱炎合併肌腱部分撕裂，醫師建議並接受三次聚焦式震波治療後，許小姐的症狀大幅減輕，工作與生活也不再受疼痛之苦。

震波治療治療時間短又可促進復原。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

福苗診所院長暨復健科醫師徐苡瑄表示，現代人工作忙碌，常因過高的工作強度及過長的工作時間，造成各種職業傷害與骨骼肌肉痠痛等問題，針對此問題的治療有侵入性(如：靜脈或皮下止痛針注射、手術)及非侵入性(如：口服止痛藥、復健)。然而這些治療方式有些效果慢、易復發，疼痛難以獲得顯著的改善，侵入性的手術治療又常讓病人怯步。

徐苡瑄解釋，新型的震波治療則是屬於非侵入性、治療時間短又可促進復原的治療方式，一般熟知的震波是運用在泌尿道結石的體外震波碎石，而震波運用在骨關節疼痛上，不僅可以減輕疼痛、促進修復，也可幫助鈣質吸收、治療鈣化。

震波治療屬於非侵入性的治療方式，病人較不易害怕擔心。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

目前震波治療主要分為聚焦式與擴散式兩種，聚焦式震波的單點能量集中，適合鈣化性的肌腱炎、肌腱或韌帶撕裂、網球肘、足底筋膜炎等，擴散式震波的能量擴散範圍廣，適合大範圍的肌肉痠痛、肩頸僵硬、筋膜放鬆的治療。

大千健康醫療體系醫療副院長暨復健科主任蔡建宗表示，為幫助各種慢性疼痛的病人，大千體系公館診所、後龍診所及福苗診所皆設有聚焦式震波設備，竹南診所則設置發散式震波設備，期望協助病人及早緩解疼痛，恢復正常的生活品質。