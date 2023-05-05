郭水義表示，中華電未來將「以公司四個ABC的豐富資產/資源（夥伴資產、科技平台資產、基礎網路資產、人才資產），打造客戶信賴的數位生態系統，賦能個人及家庭客戶、政府及企業客戶、國際客戶及策略夥伴，持續不斷創新，為客戶、策略夥伴、股東以及員工創造價值」，作為中華電的經營使命。中華電也將持續四大價值觀，包括「誠信為本、客戶信賴、創新創價、承諾當責」，作為前進的準則。

郭水義也提出三大願景，期許中華電成為以永續發展為基礎的國際標竿企業；成為數位生態系統賦能者的領導品牌；成為遠遠超越兆元市值的頂尖科技企業集團，為中華電打造下一座成長大山。

在業務發展上，郭水義表提出「經營三訣」、「事業三箭（艦）」與「技術三鑰」。「經營三訣」包括客戶信賴、跨群協作及廣結同盟；「事業三艦」意指個人家庭、企業客戶及國際客戶三大事業艦隊；「技術三鑰」則代表要打造人才庫、要打造技術庫、要打造標準藍圖。

其中，事業三艦聚焦中華電三大事業分公司，在落實業務發展上，郭水義也提出具體期許與目標，他表示，將優先聚焦個人家庭有關安全、便利、健康、娛樂四大構面服務，擴大在影視、遊戲及運動等潛力新興服務的經營與投資，並善用政府租稅獎勵投資法案，讓寬頻的高速公路上，奔馳著各種精采服務內容的轎跑車。企客市場上，優先聚焦雲端、資安及智慧聯網三大新興百億業務。國際佈局上，中華電將努力把世界帶進台灣，包括協助國際OTT落地、協助國際級企業進入台灣，優先投資台灣。

此外，為了擴大事業及服務範疇，郭水義指出，中華電也將積極進行策略性轉投資及鼓勵轉投資事業IPO，並積極活化公司不動產，打造中華電集團艦隊。

除此之外，儘管卸下董座一職，謝繼茂對中華電仍充滿期待，除感謝員工近3年來配合組織轉型外，他表示，組織轉型尚未成功，很多細節尚要努力，還要更努力，同時，電信自由化後，需要更多人才，目前有很多人才領先業者10~15年，但15年後人才在哪裡，期許中華電當下必須積極處理。