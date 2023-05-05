賈靜雯身穿女神風禮服，獻唱封后之作插曲。（摘自《乘風2023》微博）

賈靜雯突破舒適圈，勇敢挑戰唱跳。（摘自《乘風2023》微博）

雙金影后賈靜雯曾自嘲唱歌像鴨子，今年她勇敢踏出舒適圈，參戰《浪姐》第4季（現名《乘風2023》）挑戰唱跳，今節目開播，她的初舞台表演帶來封后之作《我們與惡的距離》中的插曲《路過人間》，只見她身著一襲銀色披肩禮服，十足女神風，不疾不徐的歌唱、嗓音輕柔真誠。

賈靜雯的台風穩健，但她的經紀人對《中國時報》表示其實她一直都很緊張，還好隊友們都很幫忙，老公、女兒也每天視訊給她鼓勵。賈靜雯在演唱完結束等待成績揭曉時，還不安的蹲下，直到確定不是墊底後，她才起身哽咽道謝。

回到後台她坦言剛剛腦袋一片空白，到處詢問自己的表現，「我有拉起披風嗎？」、「臉有沒有抖？」相當看重自己的表演。聽到其他藝人誇讚她「很可以」，賈靜雯才鬆一口氣，開心歡呼：「我過了！唱完了！」對於自己初登場的表現，賈靜雯透過經紀人回應《中國時報》：「還有努力的空間。」

而人緣超好的她也收到不少大咖明星在微博替她加油打氣，曾和她合作《倚天屠龍記》的高圓圓特地寫下「賈靜雯同學，在我心裡妳就是滿分」、20年前一起合作《念奴嬌》的黃曉明也寫下「20年後舞台重逢為妳喝采」，老友蘇有朋也製作梗圖替她加油。