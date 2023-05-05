高雄1名蔣姓女子在高雄1家月子餐公司工作，今年3月8日在廚房遭滑落蒸籠燙傷左腳，家人控訴不僅事發當下沒叫救護車，公司還要求勿通報職災，醫藥費遲遲未處理，但公司則否認，強調該負責的醫藥費都有支付。警方證實蔣女已報案提告負責人過失傷害，雙方將對簿公堂。

有網友於「爆料公社公開版」指控，在高雄知名連鎖月子餐公司的家人，於今年3月8日在廚房工作時，使用蒸籠時因設備問題導致蒸籠滑落燒燙傷左腿，但案發後，現場無一人協助急救甚至連救護車都沒有，任憑受傷員工忍著燙傷疼痛返家，再由家人陪同急診。

內文指，經院方診治，左大腿6％深二度燒燙傷，直到17日店長代表負責人來醫院探視，但要求不通報職災，公司願意負擔全部醫藥費，但他們拒絕，堅持還是要通報；25日出院時，公司帶著3萬元前來，後續返家休養，被授權的店長再三保證公司有意願會處理，但到了31日遲遲不見補償，負責人只說就照職災申請流程，薪資和醫藥費會在清明連假後分兩筆入帳。

網友控，住院療養期間，公司以未上班等理由只給最低薪資。並已有申請勞資調解，多次要求公司應先給付醫療費用，公司置之不理，直到第一次勞資調解，委員明確告知這是不對的，公司才處理，也質疑事發至今，公司態度反反覆覆。

但月子餐公司也有話要說，顏姓負責人表示，事發當天她不在，不過有其他員工見狀要拿冰塊冰敷，但對方拒絕則使用冷水沖，之後就自行回家，隔幾天反映因狀況嚴重需要住院，她強調，住院植皮等費用與其他自費項目公司都有負責，無法上班期間，也有支付2萬多元薪水。

轄區警方也證實，蔣姓女子於3月8日遭燙傷後，4月5日於民族派出所報案，她認為自己遭燙傷後，公司相關救護有疏失，對顏姓負責人提告過失傷害，警方依規定受理，18日函請高雄市政府勞工局辦理，並副知高雄地檢署。

該案經調解不成立，高雄市勞工局回應，該餐食者業者沒有完善勞工防護措施，以及沒有依規定辦理職災通報，違反《職業安全衛生法》，勞檢處依法裁處6萬元罰緩，另外，業者未善盡職災補償責任，違法《勞動基準法》第59條，依法可裁處2萬到100萬元。