中國大陸外交部發言人毛寧5日主持例行記者會。有記者提問，加拿大政府昨召見中國大陸駐加大使，理由是有名中國外交官被指控恐嚇一名曾經批評北京的加拿大國會議員。對此，毛寧表示，加拿大方面無端汙蔑、抹黑中國駐加使領館正常履職，中方對此強烈不滿，堅決反對。中國駐加拿大大使已就此向加外交部負責人闡明嚴正立場，提出強烈抗議。大陸外交部美大司負責人也向加拿大駐中國大使提出嚴正交涉。

毛寧指出，加拿大個別政客和媒體炒作所謂「中方威脅加國議員」完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的政治鬧劇。

毛寧稱，2021年3月，中方決定制裁加拿大有關國會議員，是對加方基於謊言和虛假資訊藉口所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施制裁的回應。加方無理挑釁，嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應，完全正當和必要。

毛寧強調，中國駐加拿大的外交領事人員，一向恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施，堅決維護自身利益。

駐加拿大使館發言人談話稍早聲明，中國駐加國大使叢培武當地時間4日會見加拿大外交部負責人時，就加方基於個別政客和媒體所謂「中國干涉加內政」的謊言，威脅可能驅逐有關中國駐加外交領事人員事闡明嚴正立場，提出強烈抗議。

叢培武指出，中國一貫奉行不干涉別國內政原則，中方外交領事官員一向恪守有關國際公約和中加領事協定，依法履職。加個別政客和媒體為撈取政治私利和博人眼球，出於意識形態偏見，大肆操弄涉中議題，肆意攻擊抹黑中國。中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

叢培武強調，中方外交領事人員正常履職不容抹黑，中國國家主權、安全和發展利益不容侵犯。中方強烈敦促加方立即停止這場自導自演的政治鬧劇，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。如果加方執意挑釁，「我們將堅決奉陪到底」。