急性冠心症容易危及患者生命。（部立苗栗醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院配合健保署分級醫療政策，攜手基層院所推動急重症聯防合作，建構「急性冠心症」綠色通道跨院際緊急轉診，自去年實施迄今，已有近40名鄉親受惠，成效顯著，日前又成功救回一名住在三義鄉的81歲長者，獲在地民眾肯定並傳為佳話。

苗栗縣三義鄉衛生所主任楊昌吉表示，81歲鄉親徐老太太，日前由家人陪同至衛生所就醫，主訴在早上起床後，出現胸痛、冒冷汗等不適症狀，經心電圖檢查發現疑似心肌梗塞，必須緊急轉診，於是透過即時通訊軟體，與部立苗栗醫院緊急轉診窗口聯繫，啟動「急性冠心症」急重症聯防合作，於電子轉診平台開立轉診單，迅速讓徐老太太轉診到部苗接受進一步檢查及完成心導管手術，成功挽救寶貴生命，病人和家屬都非常感謝。

衛福部苗栗醫院心導管室主任蔡貴嶔指出，心臟疾病僅次於癌症，高居國人十大死因第二名，其中最可怕的是「急性心肌梗塞」。蔡主任表示，冠狀動脈血管就像是供應心臟養分的水管，一旦阻塞了就會造成心臟肌肉缺氧，進而壞死，而且阻塞的時間越長，受損的範圍越大，如果不緊急打通血管恢復血流，就可能留下永久性傷害，嚴重的話就會休克甚至猝死，因此把握黃金搶救時間是很重要的事情。

蔡貴嶔進一步說明，徐老太太於三義鄉衛生所就醫，心電圖檢查發現疑似心肌梗塞，醫師透過聯防網絡之緊急轉診聯繫管道即綠色通道，與部苗急診團隊進行跨院諮商，判斷應轉送治療。同時醫院啟動急性冠心症醫療團隊、預備心導管室、病床等，在病人抵達後，迅速完成檢查及經皮冠狀動脈擴張術，術後入住加護病房，3天後痊癒出院，轉回住家附近的三義鄉衛生所，繼續追蹤治療，讓病人和家屬同感安心和便利。

苗栗醫院院長李明輝表示，部苗落實分級醫療、雙向轉診政策，透過急重症聯防合作建構「急性冠心症」綠色通道，有效縮短病人轉診等待時間，爭取更快速的進入導管室進行治療，在分秒必爭下搶救生命，讓更多的家庭減少遺憾，非常有意義，未來部苗仍將秉持雁行專案精神，在與基層醫療院所建立的良好合作關係基礎上，共同致力提供安心且可近的優質醫療，嘉惠鄉親。