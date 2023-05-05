國內兩大具競爭關係之知名大型不動產仲介經紀公司大戰，永慶房屋在2020年間起即在網路影音媒體、廣告傳單上刊載含有「黑心仲介勾結投機客低買高賣坑殺買賣雙方」、「遭黑心仲介聯手投機客低買高賣賺差價」等內容之廣告，信義房屋打官司要求移除看板上「黑心信義還我錢來」字樣，不得再以任何方式重新懸掛看板中字樣，高院維持一審認定 判決永慶不得以銷售廣告及夾帶刊登以外之方式發布這些文字。可上訴。

信義房屋提告主張，永慶房屋不斷地發布貼文誣指伊為「黑心信義」，雖然網路粉絲專頁在2022年4月間關閉，但其爭議留言隨之消失，永慶房屋在無任何澄清必要情況下，不斷假澄清之名於大台北地區繼續懸掛系爭附表所示廣告看板。

信義房屋指控對方，以標題放大、加粗「黑心信義還我錢來」等字，縮小「粉絲團」、「與本集團無關」等文字，向社會大眾形塑伊為黑心企業之錯誤印象，侵害伊之伊之姓名權、名譽權及營業信譽。

信義房屋提起民事訴訟，請求法院判令永慶房屋移除系爭看板中「黑心信義還我錢來」之字樣，且不得再以任何方式重新懸掛系爭看板中相關字樣，及不得在電視、網路影音媒體、報章雜誌、文宣傳單、建築外牆看板之銷售廣告夾帶刊登相關文字。

高院維持一審判決，認定永慶房這些既非銷售廣告內容之必需，顯係假藉澄清粉絲專頁與其無關之宣傳手法，接以文字影射信義是「黑心信義」之房屋仲介公司，使消費者對被上訴人產生負面評價，進而影響消費者委託被上訴人買賣不動產之意願，致信義受有名譽權、信用權上之重大損害，判決永慶房屋不得再以銷售廣告夾帶刊登以外之方式發布「黑心信義」等文字。