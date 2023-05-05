台灣民眾黨今日召開記者會，要求政府豁免失聯移工，緩解國內缺工，勞動部勞動力發展署表示，移工失聯原因複雜，已跨部會推動改善措施，從強化源頭管理、放寬營造及農業移工政策、鬆綁半導體外國人才來臺條件、加強查處人力仲介超收費用、鼓勵失聯移工自行到案及規劃修法重罰非法媒介等多面向推動；至於修法豁免失聯移工轉為合法可再工作，需考量原合法雇主及社會共同利益受保障，及轉正後再失聯可能性，應有社會共識。

發展署說明，移工失聯因素複雜，分析主因除了經濟因素為求較好的工作報酬外，營造業與農業缺工引進移工仍有不足，衍生非法僱用需求，以及非法媒介者誘騙移工失聯及違規超收費用等。疫情自去年底已緩和，今年初已跨部會與內政部、國發會、農委會等部會多次研商各項措施，從預防面、查處面及裁罰面等面向，改善缺工及移工失聯現象。

發展署提及，產業缺工受之前疫情影響，移工引進減少，加上失聯移工遣返困難，但目前都已恢復正常，並在今年3月20日取消移工入境邊境管制，經跨部會討論獲得共識，將放寬營造業者達一定規模，得在總名額8000名至1.5萬名，依僱用員工人數30％引進移工；農業部分，則將再開放花卉、種苗、果樹、雜糧等，並採農勞保人數1比1核配移工，總配額由6000再調高為1.2萬人，以紓緩營造業及農業人力缺口。

為加速遣返滯臺失聯移工，發展署與內政部合作自今年2月至6月底推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，協助失聯移工在專案期間儘速前往所在地的移民署服務站自行到案，並配合安排返國，自行到案將從寬免收容、繳最低逾期罰鍰2000元、免管制禁止入國期間。也將強化外國人力仲介公司源頭管理，規劃行蹤不明比率過高外國仲介停權機制，並會在今年加強查處人力仲介超收費用行為。

至於修法特赦失聯移工轉為合法再工作來降低移工失聯問題，發展署表示，因涉及層面複雜，除了原合法雇主及社會共同利益應如何保障，及轉正後再失聯及受聘可能，還涉及移工失聯無需負擔代價，變向鼓勵移工失聯，恐更加劇移工失聯情形，需要審慎評估及取得社會共識。