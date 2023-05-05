星展銀行（台灣）贊助茶籽堂於宜蘭南澳朝陽社區成立「Naniwa House 1」共享辦公空間，並於今（5）日舉行開幕記者會，企圖以創新方式翻轉年輕世代辦公及旅遊的方式，進而活化在地社區，打造地方創生典範。星展銀行（台灣）也提供3年共300萬的資金，支持茶籽堂打造創新的共享辦公空間「Naniwa House 1」，期望鼓勵青年返鄉，為地方注入活力。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人暨永續委員會主席羅綸有表示，星展銀行（台灣）致力從「倡議」、「培育」、「整合」等三大面向，協助社會企業與中小企業企業擴大營運規模，創造正向循環。肯定茶籽堂近年積極投入地方創生，專注於打造朝陽社區成為苦茶油文化及永續示範社區的努力。

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處負責人蘇怡文說明，作為台灣深具指標性的社會企業，茶籽堂致力於發揚台灣苦茶油文化，並透過品牌活化及商業創新，達到循環經濟、社區改造的永續目的，成果令人驚豔，也因此成為2019年星展基金會獎勵計劃得主。未來，星展也會繼續投入資金、金融方案、業師輔導及志工等資源，提供茶籽堂成長所需的資源。

茶籽堂為推動台灣苦茶油文化，自2016年開始即與朝陽社區的苦茶油農民簽訂契作合約，扶持當地的苦茶油種植。然因朝陽社區人口外流、老化日益嚴重，茶籽堂於2018年展開該社區的地方創生計畫，期望讓更多年輕世代願意返鄉，與地方有更強的連結，活化苦茶油的文化與社區。

星展銀行（台灣）本次贊助茶籽堂成立的共享辦公空間「Naniwa House 1」，室內設計由新型態住居品牌Alife操刀，即是結合企業力量，改造社區老舊空間，以創新方式翻轉年輕世代工作與旅遊的新體驗，進而實踐透過異地辦公活化老化社區的理想。

茶籽堂創辦人趙文豪表示，茶籽堂希望能有更多人一起回到土地參與社區，因此創建一處提供輕量工作與優質住宿的環境，降低年輕世代回鄉貢獻所長的門檻。透過「Naniwa House 1」共享辦公空間的成立，也吸引能吸引更多有志一同的單位與夥伴加入朝陽社區復興計畫，為當地帶來更多良善的循環。