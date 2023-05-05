為應詐騙案件日益嚴重，苗栗縣政府規劃由縣府各相關局處、18鄉鎮市長、各鄉鎮市村、里、鄰長，共同成立「打詐苗栗隊」，大湖警分局日前邀請轄內38村、里長，共同成立「打詐村里長隊」，透過教育訓練，養成識詐種子教官，讓最瞭解地方的「保正」們，將詐騙手法、阻詐知識，傳入村里、家戶、人心，減少民眾受害。

大湖分局長宋俊良指出，村里長的制度，遠在秦朝時代就已經存在，當時稱之為「保甲」，一直到日治時代，改名為「保正」，其存在的目的，在於控制地方、解決問題。為響應內政部警政署即將在5月5日舉辦「全民防詐，藝起發生」記者會，「全民反詐啟動日」及推動「新世代打擊詐欺策略」，使全民更知曉「識詐」的重要性，大湖分局將透過友善通報網與鄰里成員建立夥伴關係，深入社區，更有效、精準的發現、通報、打擊犯罪，今後更將持續培養更多的防詐尖兵，定期更新防詐資訊，希望將「識詐」資訊推播入里、入戶、入心，強化民眾防詐知能，以達有感降低被害的目標。