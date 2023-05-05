台灣港務公司與長榮海運共同出資409億元建設的高雄港第7貨櫃中心，為全台首座自動化貨櫃場，可同時停泊4艘2.4萬TEU超級貨櫃輪，全區採用無人車機、遠東遙控及AI系統，提升作業效率，5月1日正式啟用。

高雄港第7貨櫃中心為全台首座全自動化貨櫃碼頭，面積149公頃、規劃19座橋式機，具備5席國內最大貨櫃碼頭（水深18公尺、全長2415公尺），可供4艘2.4萬TEU超級貨櫃輪同時靠泊。碼頭採用國內首座25排遠端遙控無人橋式機、全自動化無人門式機、智慧化通關閘口等機具設備，經營碼頭前後線。

港務公司指出，第7貨櫃中心導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網覆蓋全場，搭配長榮智慧化櫃場作業系統及全區即時用電監控系統等人工智慧協調港口運作，是高度自動化、智慧化的先進貨櫃中心。

港務公司表示，2020年全球爆發新冠肺炎疫情，造成全球人力市場短缺、突發性封港，出現船舶靠港延滯、碼頭壅塞、貨櫃裝卸作業延誤，多數航運業者雖已將大多資料及數據數位化，但在港口運作上卻缺少了人工智能（AI）及全自動化系統輔助，高度的仰賴人工作業導致疫情時代傳統碼頭經營備受極大挑戰。

現今疫情已逐漸趨緩，港口全自動數位化的經營模式也成必要轉型。港務公司與長榮海運以不到5年時間打造國內首座全自動化貨櫃基地，讓第7貨櫃中心成為台灣港群產業升級的示範基地。

第7貨櫃中心第一期今年5月啟用，預計明年5月啟用第2期，屆時全年貨櫃量可達450萬TEU，等系統運作成熟後，每年上限可達650萬TEU。