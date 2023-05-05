屏東縣乳牛飼養頭數全國第二，為行銷優質在地鮮乳，屏東縣政府與台農鮮乳廠、家樂福合作，推出新品牌「阿猴鮮乳」，即日起，民眾可於全台家樂福量販店、超市、線上購物及農會生鮮部，都能購得阿猴鮮乳，將以936毫升裝每瓶72元、1858毫升裝每瓶139元的安心價，邀請消費者多購買。

屏東酪農與家樂福合作，提供平價鮮乳嘉惠消費者。（林和生攝）

屏東縣長周春米表示，全縣有104場畜牧場，飼養近2萬3000頭牛隻，每年生產生乳8萬多公噸，年產值23億元，是縣內相當重要產業；近幾年隨著烏俄戰爭以來，原物料高漲及國際外交等因素，使得在地酪農飼養成本面臨重大挑戰。

特別感謝各界支持，化危機為轉機再創造生機，除讓屏東在地小農更升級，也提供民眾最在地、新鮮、平價、安全的鮮乳。

屏東酪農推出在地品牌「阿猴鮮乳」，預計在全台家樂福上架，提供平價選擇搶攻消費市場。（林和生攝）

「阿猴鮮乳」新品牌，由里港牧場直送台農鮮乳廠，酪農從原物料到乳牛飼養管理層層把關，家樂福公共事務部長陳依芳表示，將長期定位在安心價，提供消費者價格平穩，同時穩定屏東鮮乳供需平衡，不僅能鼓勵在地生產及消費，也讓所有消費者買得安心。