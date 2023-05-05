國有的沙特阿美（Saudi Aramco）石油公司，5日下修亞洲區所有6月官方油價，以主要商品阿拉伯輕原油（Arab Light）為例，每桶降至2.55美元，比5月要低25美分。不過，彭博社上周彙整的數字，則是預估會大降45美分。

沙特阿美石油公司將60%左右原油輸入亞洲，其中大部分都是簽訂長約，每個月都會審核油價是否合理，以中國大陸、日本、韓國以及印度購買量較多。同時，沙特阿美也提高歐洲客戶所有油價，但保持大多數的美國售價不變。

沙烏地阿拉伯是世界上最大石油出口國，與俄羅斯一齊主導OPEC+集團。油價變動消息傳出後，布倫特原油期貨價爬升至每桶87美元以上，不過，布蘭特原油在5月已跌至72美元，跌幅在9%左右，表示市場已不看好油價表現。

下次OPEC+會議表訂6月3日至4日舉行，大宗物資調研單位RBC Capital Markets認為，OPEC+下了決心要穩住石油市場，可能宣布再次減產。至於伊拉克以及科威特等其它海灣地區產油國，一般來說應該會跟進沙特阿美的這項決定。