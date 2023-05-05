尖點今天下午舉行線上法說會，第1季合併營收為6.17億元，季減25.5%，年減32.8%，營業毛利為1.31億元，季減40.8%，年減54.2%，合併毛利率為21.3%，季減5.4個百分點，年減9.9個百分點，主要是因鑽營業淨利為400萬元，季減95%，年減97.3%，營業淨利率為0.7%，季減9.1個百分點，年減15.7個百分點，稅後盈餘為1600萬元，季減74.5%，年減84.2%，每股盈餘為0.11元。

張啟訓表示，前次法說會時，即預期第一季度營運下滑幅度會高於過往水準，但第一季整體營運結果仍較預期為低，顯示市場需求依舊不振，就整體而言，第一季各類電子產品的需求，仍持續維持低檔，之前相對表現較優的網通及伺服器產品在第一季度需求也出現下滑，由於終端電子產品幾乎都處於庫存調整的狀況，是第一季營運較預期為低的主要原因。

在毛利率方面，張啟訓表示，面臨整體市場需求急凍，稼動率與價格都有下行壓力之下，造成第1季度毛利率出現顯著下滑。特別在鑽孔服務項目，受到客戶需求降低，稼動率過低以致拉低整體毛利表現；鑽針稼動率雖有下滑，但透過多項節流與精進方案的推動，毛利率大致與去年第4季持平。

尖點科技4月合併營收為1.9億元，月減5.1%，年減37.5%，累計前4月合併營收為8.07億元，較去年同期減少34%。

展望第2季，張啟訓表示，目前市場仍在進行調整庫存中，部分客戶亦提出第二季度營運將較第一季下滑的看法，顯示整體市況依然低迷，能見度不佳。以尖點自身而言，依當前市場及客戶需求現況，第2季仍需保守看待，目前公司積極配合客戶進行各項打樣認證作業。下半年若供應鏈庫存調節狀況告一段落，以及新伺服器放量等帶動下，期望能看到需求回溫的市況。