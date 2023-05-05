俄羅斯及烏克蘭戰事升級，除了實體戰場外，在黑海經濟合作會議也卯起來互槓。烏克蘭代表團團長於俄方發言時離席，另一成員的國旗被俄代表團用力扯下帶走時，雙方發生衝突，現場火藥味濃。

第61屆黑海經濟合作會議正於土耳其首都安卡拉舉行，俄羅斯代表團副團長季莫費耶瓦（Ola Timofeeva）昨天發言時，烏克蘭代表團團長坡多瓦（Anna Purtova）離席抗議，其他成員則在季莫費耶瓦身後展示旗幟及高呼反俄口號。俄方成員上前制止，兩派人馬發生推擠。

⚡️At the PABSEC summit in Ankara, a conflict arose between the delegations of Ukraine and Russia. pic.twitter.com/7OcMNvJKNO — FLASH (@Flash_news_ua) May 4, 2023

「我不會允許任何人擾亂活動的和平與秩序」。土耳其國會大國民議會議長謝托普（Mustafa Sentop）宣布會議暫停，並要求工作人員將違反會議規則的出席者帶離。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，謝托普說，每個人都可以口頭表達自己的意見和想法，「這沒有錯」。但是如果試圖採取行動干預，這場活動將不再是會議，而是街頭運動。

值得注意的是，季莫費耶瓦是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬政黨「統一俄羅斯」的成員。安納杜魯新聞社於推特上傳的影片顯示，季莫費耶瓦身上別著橘黑條紋相間、象徵軍事榮耀的聖喬治絲帶（ribbon of Saint George）。

俄羅斯向來有使用某些符號或象徵來支持軍隊的傳統。在俄國併吞克里米亞（Crimea）時，許多人即繫上聖喬治絲帶，上街力挺俄國政府和軍方。

俄烏戰爭開打至今逾一年，雙方昨天在土耳其場子上的衝突還沒落幕，甚至越演越烈。季莫費耶瓦於場外透過手機接受訪問時，烏克蘭國會議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovski）到她身後展開烏克蘭國旗，俄羅斯代表團秘書史塔伊斯基（Valery Stavitsky）見狀馬上將國旗搶下帶走。

馬里科夫斯基快步追上並朝史塔伊斯基頭部揮了數拳，一路將他逼至牆邊後將國旗搶回。現場維安人員將2人拉開，馬里科夫斯基怒意未消，仍多次朝對方走去，維安人員請他不要再出手後，馬里科夫斯基才退至旁邊整理國旗。

俄國媒體報導，史塔伊斯基已經入院接受醫治，他本人目前未發布任何聲明。馬里科夫斯基昨天則是在臉書上傳這段影片，並寫道：「不要對我們的國旗伸爪，別碰烏克蘭，俄羅斯混蛋！」截至目前已有逾5萬人按讚。

這2起肢體衝突事件時值俄羅斯指控美國派遣無人機攻擊克里姆林宮，試圖行刺俄國總統蒲亭未遂。烏克蘭政府稱，這起「刺殺行動」很可能是由莫斯科自導自演。美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國與克里姆林宮遇襲一事毫無關聯。

黑海經濟合作會議（PABSEC）於1993年2月26日成立，成員包括俄羅斯、烏克蘭、土耳其、阿爾巴尼亞、保加利亞、亞美尼亞及希臘等國。