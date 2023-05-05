香港01報導，「996」（每天上午9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）、「內卷」已逐漸成為大陸職場文化的代表，新東方集團創辦人俞敏洪日前表示，把「996」看作是一種驕傲的公司是「垃圾公司」。他還建議，中國的24節氣應該都放假一日，「可以讓孩子們親近大自然」。

報導指出，俞敏洪4日在直播時表示，若將探索精神貫穿在日常中，那麼旅行是一個很好的路徑。他直言，但現在假期太少，中國很多職位都是打疲勞戰，時間緊繃、動作變形，能量消耗殆盡。

俞敏洪說，「如果一個公司長久地把員工『996』看作是一種驕傲，那這個公司就是不行，是個垃圾公司，因為它以剝削員工的業餘時間為驕傲。」

報導也說，俞敏洪還建議，從大陸國家層面增加放假時間。他稱，自己曾經作為大陸全國政協委員在小組討論會上提出，中國的24個節氣都應該放假一日，「24節氣放假可以讓城市人尤其是孩子們跟大自然親近，去感受生命的韻律。」

俞敏洪指，當下的工作效率並不受放假的影響，「不像原來我們農業時代或者手工時代，必須靠時間來撐生產效率。放假多了，人會變得更加興奮，更加充滿活力，放假的時間能用效率全部補回來。」

此外，談及剛剛過去的大陸「五一」假期，俞敏洪說，「中國的經濟因為這5天的旅遊收入，應該對很多地方、很多老百姓來說，變成了一年的活命錢了。但這種調來調去的放假，其實只放一天，用兩邊的周末湊出的節日，讓大家感覺有點亂、疲勞。我建議假期都應該相對固定，甚至五一和十一，包括春節都應該放5天，搭前後兩個禮拜六禮拜天變成9天。」