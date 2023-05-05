台中市選手在全國小學田徑錦標賽獲女生100公尺大隊接力第三名。（台中市教育局提供／陳淑芬台中傳真）

112年全國小學田徑錦標賽昨天在澎湖縣閉幕，台中市教育局今天表示，台中市經全市競賽選出53名實力堅強小將代表出賽，拿下男生組田徑總錦標冠軍、女生組田徑總錦標亞軍，再次展現台中市競技運動實力。

112年全國小學田徑錦標賽於5月3日、4日在澎湖縣立體育場舉行，台中市派出選手男生25人、女生28人參賽，與來自全國21縣市共715名選手同場競技，獲得好成績。

教育局長蔣偉民表示，台中市2019至2022年間在學校競技運動的發展與提升共投入經費約7.57億元，教育局根學校體育、推廣校園普及化運動及完善學校三級競技運動銜接體制，做為學校運動團隊、優秀教練及選手的最佳後盾，未來將持續投入相關資源，讓各運動團隊及選手無後顧之憂，專心投入訓練與比賽。

台中市小將在112年全國小學田徑錦標賽，女生組獲60公尺第二名、200公尺第一名、跳高第一名（破大會紀錄）、鉛球第一名及第三名、100公尺第三名及第四名、100大隊接力第二名、100公尺大隊接力第三名、三項全能第八名、跳遠第四名及第八名。

男生組則獲200公尺接力第一名、100公尺大隊接力第一名（破大會紀錄）、三項全能第一名及第五名、鉛球第二名及第四名、60公尺第四名、跳高第四名及第八名、壘球擲遠第六名、200公尺第四名及第七名。