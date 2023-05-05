大陸女星瞿穎當年從「美國超級模特大賽中國選拔賽」中奪下亞軍，打開知名度，更在歌唱、戲劇等方面都有好表現，沒想到昔日她卻只是王祖賢身後的臨時演員。51歲的瞿穎在《乘風2023》（原名：乘風破浪的姐姐）第一集登場時，一雙長又直的美腿驚艷全場，仍是超模級完美體態，讓網友不禁讚嘆「全程只看到姐的腿」。

實境秀節目《乘風2023》每一季從籌備、開播到結束都話題不斷，第四季第一集今（5日）上線後，參賽女星們現況和之間互動立刻引起話題，其中大陸初代超模瞿穎已經51歲還來參加節目競爭女團名額，最受到關注，她更以不科學體態登場。

51歲的瞿穎在節目中登場後，一雙長又直的美腿立刻引起熱議。（圖／摘自《乘風2023》官方微博）

瞿穎身穿一套深色短洋裝，腳踩細根高跟鞋，露出她引以為傲的長腿，黝黑又健康的膚色，整個人狀態絲毫不像是51歲，一舉一動更是落落大方，氣場十足；許多網友看到瞿穎出現都超驚喜，發現她瘦回超模體態，美得不輸朱珠、張嘉倪，「51歲身材還這麼絕，沒話說欸」、「全程都在看姐的腿，又長又直，羨慕啊」、「我小時候她長這樣，我長大了她還是這樣」。

其實瞿穎從藝術學校專科班畢業後，還曾經當過王祖賢身後的臨時演員，她只能穿著與其他人一樣造型的服裝，一點都不突出，很難受到注意；沒想到之後瞿穎躍身一變成為頂級超模，挑戰戲劇領域後還拍過張藝謀大導演的電影《有話好好說》，令人留下深刻印象。