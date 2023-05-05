韭菜含有大蒜素、多種維生素、膳食纖維，有助抗發炎，並促進體內毒素的排出。中醫師表示，韭菜也具有補腎、補陽的功能，被稱為「起陽草」，因容易使人起心動念，因此出家人被禁止食用。腎臟科醫師表示，韭菜有多種促進健康的功效，是一種高價值食物。

肝臟是人體重要的解毒器官，如何護肝受到重視，中醫師陳潮宗在《健康2.0》節目中表示，韭菜是相當好的護肝食物，另韭菜又稱「起陽草」，有補腎起陽的作用，因此出家人被禁止食用韭菜。

腎臟科醫師洪永祥曾在《健康好生活》表示，韭菜是一種高價值的食物，具有多種促進健康的功效，例如改善血液循環、預防及抑制癌症等。因韭菜的大蒜素含量高，可預防血栓、保護血管，以預防動脈硬化與心肌梗塞。大蒜素也可抑制幽門桿菌、葡萄球菌等細菌的產生。

他並表示，韭菜富含β-胡蘿蔔素，可代謝合成維生素Ａ，有助細胞黏膜的生成，保護呼吸道，進而預防許多傳染病。韭菜含豐富維生素Ｃ、Ｅ，均為抗氧化劑，可減少自由基。

家醫科醫師王健宇也表示，韭菜因是高纖蔬菜，被稱為「洗腸草」，常吃韭菜，有助代謝腸胃的毒素，避免癌症上身。