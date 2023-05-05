政大雄鷹籃球隊達成UBA三連霸的好成績，校方也宣布正式推出運動學程 。(正大提供)

近年政大在UBA屢創佳績，不僅場上球員表現備受肯定，場外成功的經營行銷也為籃球界注入新的活力，順勢帶起校園對於運動產業人才培育之重視。校方今(5)日宣布，正式創立「運動產業與文化學士學位學程」（以下簡稱運動學程），預計於112學年度下學期展開校內招生，採小班制教學，期望以運動為中心，培育更多跨領域人才。

政大表示，運動學程核心課的師資由體育室籌備，前體育室主任呂潔如擔任學程主任，而政大雄鷹籃球隊總監孫秉宏則將是專任助理教授。

政大說明，運動學程是政大首個校級學位學程，採小班制教學，雙主修畢業門檻為45學分，目前規畫開設的課程包含：必修《理論實踐》、《運動產業概論》、《運動文化概論》、《運動科學理論與應用》、《運動賽會管理》，以及選修《雄鷹專題》、《領袖講座》。其中《運動賽會管理》將針對政大兩大運動賽事——校園馬拉松及校慶運動會，帶領學生一同處理管理業務，跳脫教科書累積實作經驗。

在成立運動產業學程的過程中，除了體育室的教師群，傳院、法學院與社科院的老師，也都一同參與籌備工作，編排縝密的課程地圖。孫秉宏提到，運動產業範疇廣闊，媒體、經紀、賽會管理都是能延伸的方向，希望招收熱愛體育文化的學生，挖掘、激發政大人的「運動DNA」，並期許未來能讓我國運動產業更健全。

政治大學今年度迎來創校96周年校慶，自3月起舉行一系列活動與校友、師生、鄰里歡慶，而疫情後首度恢復規模的運動會命名為「SPORTX」，校方在SPORT後面加上乘號，象徵跨界之意，也呼應新成立的「運動產業與文化學位學程」。

政大指出，本屆運動會首創「SPORTX 跨界大隊接力競賽」，不僅師生、校友可以參加，也特別設置「鄰近社區里民組」，邀請萬興里、政大里的里民朋友共襄盛舉。

政大提到，期待以政大為中心，結合政大附中、大誠高中、北政國中、政大實小及萬興國小，與周邊鄰里社區共創「大學城」。同時，為了慶祝政大雄鷹籃球隊達成 UBA 三連霸，雄鷹隊員將於5月19日中午舉辦簽名會，除了歸國的外籍生以外，將會全員到齊與球迷們相見歡。