宏達電4月合併營業收入為3.01億元，月減少40.96%，年增加43.61%；累計前4月自結合併營業收入為12.76億元，年減少2.86%。

宏達電VR元宇宙領域上，積極推廣VIVERSE，宏達電與萬代南夢宮聯手推出首款上線的遊戲為高爾夫球體感Switch遊戲BIRDIE WING-Golf Girls' Story。隨著原創動畫《小鳥之翼》第二季在4月7日開播，VIVERSE將陸續推出全新元宇宙空間、手遊、VR遊戲。

宏達電在5G專網解決方案上，宏達電結合人工智慧與機器學習的技術，與美國無線通訊領域專家DeepSig共同研發運用AI優化頻譜利用率，提升射頻無線訊號效能技術及5G開放網路基站分布單元產品，為下一階段的5G開放式無線接取網路架構和雲端原生虛擬化無線接取網路解決方案佈局。

智慧型手機進展上，宏達電若無意外本季將會有新品推出，近期宏達電預計發表的是U23 Pro 5G(暫名)，據悉，搭載的處理器應該是高通Snapdragon 7 Gen 1，搭配12GB RAM，系統版本為Android 13，相機則是搭載的是1.08億畫素主相機，共有配置四顆後鏡頭。不僅如此，據傳還有一款TWS(無線藍芽)耳機新品日前已通過台灣NCC認證，是否會和新款智慧機一起推出，值得關注。