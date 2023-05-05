中國大陸外交部發言人毛寧5日主持例行記者會。針對美國國會眾院外委會非洲小組委發表的涉華言論表示，長期以來，中方堅持透明開放的原則，根據非方的需要開展務實合作，不斷拓展新領域新動能，合作成果遍布非洲大地。

中方在尚比亞建設的下凱富峽水電站每年減少當地66.35萬噸碳排放，每天可以獲得100多萬美元電費收入；肯亞蒙內鐵路累計創造當地就業4.6萬個，員工當地語系化率超過80％，每天有近7000名旅客和約1.8萬噸貨物抵達目的地。中國積極支持「非洲綠色長城」建設，幫助有關國家荒漠化治理取得新進展。同時，中國政府鼓勵中國在非企業積極履行社會責任。

毛寧強調：「中非合作好不好？非洲人民最有發言權。」她指出，國際金融機構和商業債權人是非洲最大的債權方，中方注意到，美國一方面享受美元霸權紅利，一方面對非洲國家正當融資合作說三道四，這無異於「只許州官放火，不許百姓點燈」。事實上，美國激進加息政策推高了非洲國家融資和償債成本，是引發非洲國家債務問題的重要原因。

毛寧表示，美方在看待中非合作時，應當少一些酸葡萄心理，多一些開放包容心態；少一些無中生有，多一些真金白銀；少一些零和博弈，多一些合作共贏。正所謂「夫唯不爭，故天下莫能與之爭」，只要是真正對非洲人民有益的合作，都可以「不競自贏」。