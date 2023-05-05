網友在臉書社團《新竹爆料公社》發文並貼出照片，稱「原來現在的大學生晨間的活動是摸幾圈，讓頭腦清晰，手臂肌肉伸展開來」，並標註地點在陽明交大校內的第二餐廳，引發網友熱議。校方表示，據悉照片場景是在光復校區內的第二學生餐廳內，可能是早上時段引發關注。

有網友在臉書社團發文，指「原來現在的大學生晨間的活動是摸幾圈，讓頭腦清晰，手臂肌肉伸展開來。」附上臉部被塗黑的學生，在餐桌上打麻將的照片，並標註地點在陽明交大餐廳內，引發網友討論。

對此，陽明交大表示，據悉照片場景是在光復校區內的第二學生餐廳內，可能是早上時段引發關注，不過，因校規並沒有不能在公共場所打麻將的規定，因此從貼文來看，尚無違反校規情形。但若有涉及財物交易等賭博行為，就違反校規，若經勸阻無效，將依校規獎懲辦法規定記一小過。

此文一出引發討論，留言超過上百則，有網友指出，「這是大學生的必修學分」、「在餐廳打麻將觀感不佳」、「早自修在複習統計跟機率」，還有人說「打完麻將再上課、腦筋更清晰」，但也有網友說，難道陽明交大學生只能念書，認為沒金錢交易不算賭博，就只是刺激腦力的運動而已，不需大驚小怪。