復華S&P 500成長ETF今（5）日收在14.81元小跌0.54％，成交量為3,000張。

證交所表示，該基金追蹤標普 S&P500成長指數。此指數成分股之產業包含電動車、AI晶片與雲端服務、再生能源、數位消費、支付領域等。

該指數在S&P 500指數成分股中，挑選具有成長性的股票，挑選標準包含3年每股營收成長率、3年每股稅後盈餘（EPS）淨變動占股價比及過去12個月股價動能表現等方面。

復華投信表示，該指數成分股涵蓋多元領域，在電動車領域，隨著環保意識與技術進步，電動車市場持續擴大，帶動產業快速成長；在人工智慧（AI）晶片與雲端服務領域，AI與雲端技術日益成熟，不僅提升企業效率，同時也為市場帶來無限創新機會。

在再生能源領域，全球綠色能源革命不斷深化，將持續享有龐大市場潛力；在數位消費領域，市場在網路科技推動下逐步擴大，成為經濟發展的重要引擎。

在支付領域，智能支付及數位貨幣在全球範疇內日趨盛行，顯示其創新能力與潛在增長。

且在2022年一整年的股市修正後，2023年預期成長股將表現較價值股更為亮眼。復華美國S&P 500成長ETF獨特的挑選成長股方式，以營收、獲利及股價動能三大面向篩選成分股，讓投資者能輕鬆投資擁有一籃子高潛力的成長股。

證交所表示，復華美國S&P 500成長ETF屬於國外成分證券ETF，除一般投資風險外，因其投資標的包含國外證券，因此，須留意此類ETF無漲跌幅限制且成分證券交易時間與我國可能不一致，可能造成市場資訊傳遞落差的風險，另也可能有匯率風險等。建議投資人詳讀公開說明書，了解ETF所追蹤的指數及其投資標的涵蓋哪些市場。