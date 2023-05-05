櫃買中心表示，騰雲（6870）之子公司於111年3月19日委由關係人進行辦公室修繕工程，係屬向關係人取得不動產之情事，惟未依規定於時限內發布重大訊息，核有缺失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以違約金新臺幣2萬元。