儒鴻首季稅後淨利8.26億元、年減53.8%，EPS3.01元。廣越第1季稅後虧損0.46億元、每股虧損0.45元。聚陽(1477)首季稅後淨利達9.4億元，年增6.1%，EPS3.92元。

儒鴻指出，4月的產業環境已漸好轉；雖然訂單能見度依舊不高，市場需求並未出現大幅反轉向上的狀況，但營占近30%的布品訂單穩定，新訂單也陸續洽談中。

由於目前短單比例仍有四成，與過去以長單為主相較仍偏高，所以，儒鴻指出，下半年的訂單能見度可能要等進入5月中下旬之後，才會比較清楚。

第一季原本就是廣越傳統淡季；廣越指出，隨著第二季進入生產出貨旺季，營運可望逐步加溫，恢復增長。

對於今年營運，廣越指出，可呈「季季高」走勢。雖受美系主要運動品牌客戶庫存調整影響，但仍有其他運動及戶外品牌客戶訂單持續增長，預期今年全年的衰退會在10%之內。

雖然聚陽今年第一季獲利年成長；不過，4月的營收20.99億、月減24.85%、年減9.24%。

聚陽目前訂單能見度約3.5-4個月。聚陽指出，目前美系客戶庫存去化約到第二季底會告一段落，因此整體第三季營運需至5月底到6月會較明朗；至於後續訂單強度仍須觀察終端銷售力道、景氣復甦情況而定。

運動服飾暨短纖布廠冠星-KY(4439)指出，上半年客戶仍在庫存去化中，整體營收表現估都將偏淡，從第二季在手訂單看起來，營收表現估約與第一季相當。至於下半年的營運，要待第二季後才會明朗。