恆春警方與相關單位經會勘後，決定在該車禍現場、也就是僑勇國小校門前的交通號誌從閃光改為三色運作。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

近日「行人地獄」議題鬧得沸沸揚揚，屏東恆春鎮日前也傳出學生奔跑穿越馬路遭汽車撞飛的驚悚車禍，對此，警方與相關單位經會勘後，決定在該車禍現場、也就是僑勇國小校門前的交通號誌從閃光改為三色運作，並研議是否劃設楔型標線及增設行人觸控號誌等，盼藉此降低事故率。

日前恆春鎮僑勇國小校門前發生一起驚人車禍，一名學生奔跑穿越馬路時，因事發突然，汽車駕駛閃避不及直接撞上學生，學生被送往加護病房救治；該車禍畫面曝光後，直見學生挨撞瞬間後腦著地，相當驚悚。

對此，恆春警分局邀集縣府工務處、城鄉發展處、教育處、恆春鎮公所、鎮民代表會、僑勇國小等相關單位到場會勘，檢視該路段的交通號誌、標線及設施有無需要改善。

警方指出，會勘結果為在學校前增設速限、學校、當心兒童等警示標誌，並劃設綠色行人穿越線以及增設監視器，同時將學校大門前的交通號誌在上、放學時段由閃光改為三色號誌運作，同時也研議是否劃設楔型標線及增設行人觸控號誌。

警方還說，校園內也要設置家長接送區及機車行車動線，並加強校園周邊違規停車取締及學童上、放學安全維護。

警方強調，將持續編排警力加強取締校園周邊交通違規行為，尤其針對影響行人通行的車不讓人、違規停車等態樣掣單舉發，也呼籲駕駛行經學校及路口應放慢車速，並禮讓行人先行穿越馬路。