桃園市大園國小內的尖山配水池，水塔高20公尺，直徑13公尺，為1970年代建設廳公共工程局設計的水塔，為桃園推動自來水民生設施重要見證，2018年登錄為歷史建築。民代反映，水塔鋼筋裸露，校內師生恐有安全疑慮，且歷建應適度開放參觀，又怕有校安問題。桃園市文化局表示，已提送調查研究暨修復再利用計畫，待文化部核定，後續將依序辦理規畫設計與修復再利用工程，確保文資保存與校園安全。

桃園市歷史建築「尖山配水池」擁有將近50年歷史，為桃園推動自來水民生設施重要見證，2018年登錄為歷史建築。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

尖山配水池建於1974年，為鋼筋混凝土構造，外觀為圓形塔狀，原供應機場備用水，後期提供大園地區民生用水，2004年因無儲水功能停用至今。由於水塔位於大園市區高點，為大園地標之一，更是在地人及大園國小師生的共同回憶，具保存價值，且在校園內可配合作為文化資產教育場域，市府2018年將其登錄為歷史建築，目前由大園國小管理。

桃園市歷史建築「尖山配水池」水塔周邊已搭起圍籬防護。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

市議員游吾和指出，尖山配水池已有將近50年歷史，登錄歷建後，遭受風吹雨打，水塔外觀明顯鋼筋裸露，校內師生走動來來往往，恐有安全疑慮，且依文資法規定，公有歷建應適度開放大眾參觀，若校外人士進入校園，又怕衍生校安問題，家長也會擔心，雖希望廢止其歷建身分但難度高，建議有關單位三思處理。

桃園市歷史建築「尖山配水池」外觀鋼筋裸露，民代邀集市府單位會勘修繕，避免校內師生發生危險。（游吾和提供／蔡明亘桃園傳真）

文化局說明，尖山配水池水塔構造為「下窄上寬」，凸出位置時間一久，保護層會脫落，水塔周邊已搭圍籬防護。目前已由大園國小提送調查研究暨修復再利用計畫，由文化局申請文化部文化資產局補助，文資局已於2日召開審查會議，後續待核定後，文化局將依計畫執行，按年度依序辦理規畫設計、修復再利用工程，確保文資保存與校園安全。

至於尖山配水池周邊草木與圍籬，文化局表示，將與教育局一同協助校方，對現有圍籬進行美化共融，落實校園文化資產教育，另關於周邊植栽修整及日常管理維護，則請教育局依文資法規定協助校方持續編列預算經費辦理。

文化局提到，一般校園常有機會開放民眾進入，例如校慶、運動會、親師座談等，因此「適度開放參觀」方面，會持續協調校方和教育局，探討如何整合教學內容，提出相關方案。今年提調查研究暨修復再利用計畫，若順利，最快後年即可施作工程。

大園國小校長劉燕霏說，若順利爭取到補助，後續將修復尖山配水池成安全建物，預計設置穿透式圍籬、修剪周邊樹木，讓學生清楚看見水塔原貌，並納入校內課程，讓學童認識在地歷史，將尖山配水池變成大園國小的一份子。